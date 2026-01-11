Campania ondata di ricoveri di influenze con polmoniti | ospedali sotto pressione

In Campania, l'influenza stagionale sta causando un aumento dei ricoveri ospedalieri, spesso complicati da polmoniti e sovrainfezioni batteriche. La situazione mette sotto pressione le strutture sanitarie della regione, richiedendo attenzione e misure preventive per contenere la diffusione del virus e gestire efficacemente i casi più gravi.

In Campania continua a picchiare duro il virus dell?influenza stagionale, aprendo la strada a quadri clinici complicati da sovrainfezioni batteriche causa di polmoniti e ricoveri per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campania, ondata di ricoveri di influenze con polmoniti: ospedali sotto pressione Leggi anche: Influenza in crescita in Veneto: casi ai massimi stagionali, aumentano ricoveri e pressione sugli ospedali Leggi anche: Boom di polmoniti virali a Napoli, al Cardarelli ricoveri in crescita del 25% Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Boom dei casi di influenza e polmonite negli ospedali napoletani; L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti; Influenza fuori controllo: pronto soccorso pieni e ricoveri in crescita; Campania: influenza K circola con forza, colpiti anche i giovani, previsto picco con il rientro a scuola. Campania: influenza K circola con forza, colpiti anche i giovani, previsto picco con il rientro a scuola - A colpire in questa prima fase del 2026 non sono solo anziani e fragili, ma anche giovani e giovanissimi, sempre più spesso costretti a casa dall’influe ... videonola.tv

Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Influenza, al Cardarelli ricoveri su del 25% nell'ultima settimana - Rispetto alla fine del 2025, all'ospedale “Cardarelli” di Napoli i ricoveri per influenza sono cresciuti del 25%, con una media settimanale di 210 accessi al giorno. rainews.it

Maltempo e neve: allerta gialla in Toscana e Campania, possibili disagi anche in Sardegna Prosegue l'ondata di freddo che sta interessando l'Italia in questo inizio 2026 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.