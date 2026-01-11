Calciomercato senza agenti | la piattaforma che taglia milioni di commissioni

Il calciomercato senza agenti rappresenta una novità che mira a ridurre i costi e semplificare le trattative. La piattaforma proposta offre un metodo diretto tra club e giocatori, eliminando intermediari e riducendo le commissioni. Questa soluzione può contribuire a rendere più trasparente e accessibile il mercato, favorendo accordi più chiari e sostenibili. Un passo importante verso un modo diverso di gestire le operazioni di trasferimento nel calcio professionistico.

I procuratori dei calciatori sono figure al limite del mitologico: girano il mondo a bordo del loro jet privato, con al polso orologi d’oro e in tasca tre o quattro cellulari, una star da top club diversa sul sedile accanto in ogni sorvolo, supercar, hotel a cinque stelle e poi il momento clou della “firmetta”. Quando un atleta stipula il contratto col nuovo club, per il suo agente scattano ricche provvigioni. Ma ricche per davvero: in certi casi la sigla da sola può valere milioni. Piccolo esempio: quando Marcus Thuram passò all’Inter, il club nerazzurro versò circa 8 milioni di euro in commissioni a chi rappresentava il giocatore transalpino. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Calciomercato senza agenti: la piattaforma che taglia milioni di commissioni Leggi anche: Calciomercato Roma, assalto a Zirkzee: nodo commissioni Leggi anche: Calciomercato Milan, per Maignan ostacolo commissioni. Di Marzio: “Sono saltate trattative per questo…” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato senza agenti: la piattaforma che taglia milioni di commissioni - Dalle provvigioni record ai prestiti globali, la app TransferRoom, nata nel Nord Europa, sta cambiando le regole del mercato calcistico, mettendo in contatto diretto club e giocatori e riducendo sprec ... panorama.it

#Raspadori, 24 ore per dire sì #Raspadori vede gli agenti che hanno trovato l’accordo con #Massara. #Zirkzee in stand-by, Robinio #Vaz può essere il jolly. In uscita #Baldanzi, vicino alla #Fiorentina @ValdarchiSimone #ASRoma #Calciomercato x.com

#Calciomercato Raspadori ad un passo dalla Roma L’incontro tra agenti e Massara decisivo per avvicinare la fumata bianca, ora si attende il sì di Jack (GETTY IMAGES) ( Andrea Di Carlo ) IL ROMANISTA La Roma e Giacomo Raspadori non sono mai stati co - facebook.com facebook

