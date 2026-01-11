Oggi si parla di calciomercato Roma, con particolare attenzione alle possibili operazioni in corso. Tra le trattative più discusse, quella di Raspadori e le riflessioni su Robinio Vaz emergono come temi di interesse per il club giallorosso. Il mese di gennaio rappresenta un’occasione importante per rafforzare la squadra e offrire a Gasperini nuove soluzioni tattiche, in un contesto di mercato caratterizzato da opportunità e valutazioni strategiche.

In casa Roma il mese di gennaio era tanto atteso per sfruttare la finestra invernale di calciomercato in modo da rinforzare la rosa e regalare a Gasperini un maggior ventaglio di scelte. Il lavoro effettuato già nelle settimane precedenti all’inizio ufficiale delle trattative lasciava immaginare un possibile avvio sprint, con almeno un paio di operazioni già chiuse. Così invece non è stato, anche se la giornata di oggi potrebbe regalare il primo sussulto, piazzando il primo tassello utile per migliorare il reparto offensivo. L’attesa è infatti per il definitivo si di Giacomo Raspadori, con lo stesso Massara che ha definito la trattativa in definizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, oggi il giorno di Raspadori? Riflessioni su Robinio Vaz

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi

Leggi anche: CdS – “Raspadori, ecco quando risponderà”. E su Robinio Vaz e Zirkzee…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma, mercato al bivio: arriva l'ultimatum per Raspadori. Oggi è il giorno della verità; Mercato: Roma, Fenerbahce su Dovbyk. Genoa, Stanciu verso il Rapid Bucarest. Le notizie del giorno; Roma-Raspadori, è il giorno decisivo? Il Milan fissa il prezzo per Nkunku. La Lazio pensa a Fabbian e Ruben Loftus-Cheek; Calciomercato Roma, Zirkzee in standby: lo United blocca tutto. Ecco le alternative.

Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE - Giornata decisiva per riportare l'attaccante dell'Atletico Madrid in Italia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it