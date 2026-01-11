Il calciomercato continua a muoversi con attenzione, in particolare per la Roma che aspetta l’esito della trattativa con Raspadori, con le parti già vicine a un’intesa con gli agenti e l’Atletico Madrid. Nel frattempo, la Juventus segue con interesse la situazione di Chiesa, valutando le prossime mosse per rinforzare la propria rosa. Le trattative restano aperte, con aggiornamenti che potrebbero influenzare le strategie dei club nelle prossime settimane.

Calciomercato: la Roma attende la decisione di Raspadori, con l’accordo già definito sia con l’Atletico Madrid sia con gli agenti. L’Inter valuta le uscite, con Frattesi nel mirino di diversi club, mentre la Juventus insiste su Chiesa per rinforzare le fasce. Milan, Lazio e Fiorentina proseguono le loro operazioni tra rinnovi, obiettivi di mercato e cessioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Calciomercato, Roma in attesa di Raspadori, Juve di Chiesa

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi

Leggi anche: Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Novità nella trattativa Roma-Raspadori; Calciomercato, la Roma è in attesa del 'sì' di Jack Raspadori - Aggiornamento del 10 Gennaio delle ore 21:55; Fumata bianca più vicina: come potrebbe giocare Raspadori nella Roma di Gasperini; Roma-Raspadori, contatti continui tra le parti: attesa la risposta per domani.

Calciomercato live: Roma, attesa per Raspadori, Fenerbahce su Dovbyk, Juventus alla ricerca di un vice Yildiz - Calciomercato live, le trattative di oggi, domenica 11 gennaio 2026: La Roma è in attesa di una risposta da parte di Giacomo Raspadori, che sembrerebbe orientato ad accettare la ... ilgazzettino.it