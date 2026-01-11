Calciomercato Roma in attesa di Raspadori Juve di Chiesa
Il calciomercato continua a muoversi con attenzione, in particolare per la Roma che aspetta l’esito della trattativa con Raspadori, con le parti già vicine a un’intesa con gli agenti e l’Atletico Madrid. Nel frattempo, la Juventus segue con interesse la situazione di Chiesa, valutando le prossime mosse per rinforzare la propria rosa. Le trattative restano aperte, con aggiornamenti che potrebbero influenzare le strategie dei club nelle prossime settimane.
Calciomercato: la Roma attende la decisione di Raspadori, con l’accordo già definito sia con l’Atletico Madrid sia con gli agenti. L’Inter valuta le uscite, con Frattesi nel mirino di diversi club, mentre la Juventus insiste su Chiesa per rinforzare le fasce. Milan, Lazio e Fiorentina proseguono le loro operazioni tra rinnovi, obiettivi di mercato e cessioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi
Leggi anche: Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola
Novità nella trattativa Roma-Raspadori; Calciomercato, la Roma è in attesa del 'sì' di Jack Raspadori - Aggiornamento del 10 Gennaio delle ore 21:55; Fumata bianca più vicina: come potrebbe giocare Raspadori nella Roma di Gasperini; Roma-Raspadori, contatti continui tra le parti: attesa la risposta per domani.
Calciomercato live: Roma, attesa per Raspadori, Fenerbahce su Dovbyk, Juventus alla ricerca di un vice Yildiz - Calciomercato live, le trattative di oggi, domenica 11 gennaio 2026: La Roma è in attesa di una risposta da parte di Giacomo Raspadori, che sembrerebbe orientato ad accettare la ... ilgazzettino.it
Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola - Gasperini potrebbe riabbracciare una sua vecchia conoscenza ... romatoday.it
Calciomercato | Roma, Raspadori sempre più lontano: il motivo - Ogni ora che passa si fa sempre più complicata la trattativa tra Raspadori e la Roma. lalaziosiamonoi.it
Rassegna Stampa Sportiva 09 ? 01 ? 2026 ? Inter scappa, Milan frena, Juve alla finestra #TUTTONOTIZI
CALCIOMERCATO ROMA, ZIRKZEE SPINGE ANCORA PER IL PASSAGGIO IN GIALLOROSSO Nonostante la frenata della trattativa dovuta all’esonero di Ruben Amorim, Joshua Zirkzee rimane determinato a trasferirsi alla Roma. L’attaccante ha ribadito al - facebook.com facebook
#Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.