Calciomercato Juve venerdì vertice alla Continassa Spalletti-Comolli | il tecnico ha avanzato due richieste per questa sessione I dettagli

Venerdì si è svolto un vertice alla Continassa tra Spalletti e Comolli, focalizzato sul calciomercato della Juventus. Il tecnico ha avanzato due richieste principali: un’alternativa sulla trequarti e un centrocampista con caratteristiche fisiche. La sessione di mercato si concentra su queste esigenze, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le opzioni a disposizione della squadra.

Calciomercato Juve, summit alla Continassa: l'allenatore vuole un'alternativa sulla trequarti e un centrocampista fisico. Le richieste. La Juve ha delineato la rotta definitiva per la sessione invernale, trasformando le idee in piani operativi concreti attraverso un confronto diretto tra le figure apicali dell'area tecnica. Venerdì scorso, nel segreto del quartier generale bianconero, è andato in scena un vertice cruciale alla Continassa tra Luciano Spalletti e l'amministratore delegato Comolli. Un faccia a faccia strategico e necessario per fare il punto della situazione e calibrare gli investimenti in base alle reali necessità emerse dal rettangolo verde, con l'obiettivo prioritario di puntellare la rosa in vista del decisivo girone di ritorno.

