Sul calciomercato della Juventus, Spalletti mantiene in stand-by un'operazione importante, rimanendo in attesa del suo via libera. La situazione resta in evoluzione e le decisioni finali dipendono ancora dalle valutazioni dell’allenatore. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane per comprendere se e quando il club potrà finalizzare il trasferimento.

sul possibile rinforzo a centrocampo. La Juventus punta a rinforzare la cabina di regia e il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino, classe 1994, attualmente in forza al West Ham e colonna della nazionale albiceleste, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri come potenziale colpo per la sessione invernale di calciomercato. Un’occasione di mercato. Secondo quanto riportato dal “QS”, la Juventus avrebbe già effettuato i passi necessari per “bloccare” il giocatore, che appare ormai in uscita dal club londinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti tiene congelato quel colpo: manca il suo via libera. Le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Juve: Spalletti lo ha bocciato! Quel giocatore va verso la cessione a gennaio. Le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nel futuro di quel bianconero: la dirigenza farà un tentativo per il suo rinnovo! Le ultimissime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: Mercato? Non ho bisogno di nulla; Non solo Chiesa: ecco chi sono gli altri vice-Yildiz nel mirino della Juve; Spalletti ha capito benissimo cos'è il mondo Juventus: l'ex bianconero incorona Luciano; Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo.

Ecco il ‘nuovo’ acquisto della Juve: l’annuncio del papà conferma tutto - Juve ecco svelato il nome del nuovo rinforzo per il centrocampo di Spalletti: il papà conferma tutto in una intervista ... calciomercato.it