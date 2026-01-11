La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con Lucca proposto come possibile arrivo. È importante seguire anche le dinamiche legate all’agente Riso, che potrebbe influenzare le trattative. Il calciomercato bianconero resta in evoluzione, con Damien Comolli attivo nel valutare le soluzioni più adatte alla rosa di Luciano Spalletti.

per quell’altro nome caldo in casa bianconera Il calciomercato della Juventus è un cantiere aperto, con il responsabile delle strategie Damien Comolli impegnato su più fronti per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità assoluta per il reparto offensivo resta Federico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, proposto Lucca per l’attacco! Occhio all’incrocio con l’agente Riso

Leggi anche: Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso. Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Beppe Riso può portarlo subito in bianconero: contatti con l’agente per quell’attaccante, può andare a rinforzare il reparto! I dettagli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus a caccia di un 9 classico? Proposto Lucca, Comolli riflette; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Juve, idea Thiago Almada: proposto l'argentino in prestito; Sportitalia – Lucca, tre piste estere più la proposta alla Juventus.

Lucca, futuro da decidere: proposto anche alla Juventus - Il futuro di Lorenzo Lucca resta tutto da scrivere, a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. napolipiu.com