Calciomercato Juve LIVE | Chiesa prima idea per l’attacco possibile scambio a sorpresa con il Milan che coinvolge Gatti

Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su possibili movimenti e trattative. Tra le notizie più recenti, spicca l’interesse per Chiesa come prima opzione per l’attacco e un possibile scambio a sorpresa con il Milan che coinvolge Gatti. Restate con noi per tutte le evoluzioni e dettagli sulle operazioni di mercato della Juventus.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

