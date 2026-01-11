Calciomercato Inter LIVE | Holm seguito per la fascia occhi puntati anche su Caprile per la porta

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter in tempo reale. In evidenza le trattative per Holm, valutato per la fascia, e Caprile, considerato per la porta. Restate aggiornati con tutte le indiscrezioni, incontri e sviluppi delle trattative in corso, in un aggiornamento continuo e affidabile.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Holm nel mirino dell'Inter? La verità è un'altra: l'esperto di mercato fa chiarezza sul terzino del Bologna; Romano: "Holm-Inter, ecco la verità. Sul giocatore c'è un club di Premier League"; Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Chiesa, Maldini, Holm, Gomez e Ferguson; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Chiesa, Maldini, Holm, Gomez e Ferguson - Calciomercato, borsino di oggi 10 gennaio 2026: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma per Kessie, Raspadori, Chiesa, Dodò, Kim, Frattesi e non solo. ALLORA: questo si chiama Fare Calciomercato. Cioè, dichiarare un giocatore all'Inter tre mesi prima. Così come darne un altro al 99% via e dove, cioè in Germania, in questo caso. CARLOS AUGUSTO IN, GOSENS GERMANIA, fatta a fine agosto, annunciata FcInterNews.it. Prepariamoci insieme a Inter-Napoli, big match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Le ultimissime e la probabile formazione. Spazio anche al calciomercato.

