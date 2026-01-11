Calciomercato Inter LIVE | Holm seguito per la fascia occhi puntati anche su Caprile per la porta

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter in tempo reale. In evidenza le trattative per Holm, valutato per la fascia, e Caprile, considerato per la porta. Restate aggiornati con tutte le indiscrezioni, incontri e sviluppi delle trattative in corso, in un aggiornamento continuo e affidabile.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

