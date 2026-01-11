Calciomercato Fiorentina si insiste per Baldanzi | ecco la formula per convincere la Roma!

Nel calciomercato della Fiorentina si intensificano le trattative per Baldanzi, con l’obiettivo di convincere anche la Roma. La rosa viola potrebbe subire alcune variazioni, mentre il mercato resta aperto a diverse soluzioni. La situazione attuale indica un’operazione in evoluzione, con prospettive ancora da definire e alcuni giocatori pronti a cambiare maglia.

La Fiorentina al lavoro sul mercato: il nome per rivitalizzare un centrocampo affidato alla sola vena realizzativa di Mandragora (oltre che alle geometrie di Fagioli) è quello di Brescianini, colpo