Calciomercato Fiorentina si insiste per Baldanzi | ecco la formula per convincere la Roma!

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato della Fiorentina si intensificano le trattative per Baldanzi, con l’obiettivo di convincere anche la Roma. La rosa viola potrebbe subire alcune variazioni, mentre il mercato resta aperto a diverse soluzioni. La situazione attuale indica un’operazione in evoluzione, con prospettive ancora da definire e alcuni giocatori pronti a cambiare maglia.

E c’è un prospetto della viola che può andare via Il calciomercato della Fiorentina è un cantiere in piena attività, ben lontano dalla parola fine. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Manor Solomon, guizzante ala israeliana, e Marco Brescianini, dinamico centrocampista capace . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato fiorentina si insiste per baldanzi ecco la formula per convincere la roma

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, si insiste per Baldanzi: ecco la formula per convincere la Roma!

Leggi anche: Calciomercato Roma, il Verona si prepara a Baldanzi

Leggi anche: Roma, Baldanzi verso la Fiorentina: trattativa in chiusura

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Fiorentina ha il sì di Baldanzi: cosa chiede la Roma e le sue condizioni fisiche; Brescianini-Baldanzi, doppio colpo Fiorentina! Maldini, sì alla Lazio e Lotito prende Ratkov; Calciomercato Fiorentina, si insiste per Baldanzi: ecco la formula per convincere la Roma!; LA GAZZETTA | La Fiorentina insiste per Baldanzi: gli aggiornamenti.

calciomercato fiorentina insiste baldanziFiorentina, è fatta per Brescianini. Ed è pressing per Baldanzi - La Fiorentina al lavoro sul mercato: il nome per rivitalizzare un centrocampo affidato alla sola vena realizzativa di Mandragora (oltre che alle geometrie di Fagioli) è quello di Brescianini, colpo ... fantacalcio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.