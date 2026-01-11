Calcio serie C Perugia - Bra 0-1 | la diretta della partita

Risultato finale: Perugia-Bra 0-1. Alla prima opportunità, il Bra ha trovato il gol al 41', con Lionetti che ha anticipato Gemello di testa. La partita, disputata al Curi, ha visto i piemontesi mantenere un atteggiamento compatto, rendendo difficile un recupero per il Perugia. Di seguito, la cronaca dettagliata dell'incontro.

41' i piemontesi, alla prima occasione, hanno sbloccato il risultato. Non sarà facile rimediare visto il loro atteggiamento40' incredibile al Curi, il Bra passa in vantaggio: Lionetti anticipa di testa Gemello, uscito davvero male37' ancora un ottimo Dell'Orco serve in area Manzari la cui.

