Calcio Serie A | HVerona-Lazio 0-1

Nella sfida di Serie A tra Verona e Lazio, il risultato si decide con un autogol. La Lazio si è resa pericolosa fin dalle prime fasi, con Valentini che ha respinto un tiro di Isaksen e Noslin che ha mancato l'impatto di testa. Al momento, il punteggio vede i biancocelesti in vantaggio per 1-0.

19.57 Il colpo della Lazio arriva su autogol. Subito pericolosi gli ospiti,con Valentini che ribatte il tiro di Isaksen e Noslin che sbaglia l'impatto di testa. E' un lampo in una partita abbastanza piatta. Provedel è attento sul colpo a giro di Bradaric e poi sulla botta di Frese.Poi è Pellegrini a sbrogliare una situazione complicata dopo la respinta corta del suo portiere.Punizione di Marusic, Montipò c'è. Bernede sciupa una buona chance.Al 79' Lazzari centra basso da sinistra, Nelsson entra in scivolata e causa l'autogol.

