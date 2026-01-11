Calcio per Zaniolo infortunio e operazione al ginocchio

Nicolò Zaniolo ha comunicato tramite i propri canali social di dover affrontare un intervento chirurgico al ginocchio, a seguito di un infortunio. L'atleta si prepara a sottoporsi a un intervento di piccola entità, con l’obiettivo di recuperare al più presto e tornare in campo. La notizia riguarda la fase di gestione del suo infortunio e il percorso di riabilitazione previsto.

Roma, 11 gen. (askanews) – Nicolò Zaniolo, attraverso un post sui social, ha annunciato di doversi sottoporre a un piccolo intervento al ginocchio. Si tratta di un'operazione di pulizia del ginocchio che terrà l'attaccante dell'Udinese lontano dai campi di gioco per almeno 15 giorni. Nel post si legge: "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane.

Udinese, Zaniolo verso l'operazione. Si era infortunato prima del Torino - Nicolò Zaniolo, che ha voluto giocare la partita contro il Torino, dove ha pure segnato uno dei due gol con cui l'Udinese aveva battuto il Torino nel ... torinogranata.it

Udinese, Zaniolo si opera: "Sono costretto a fermarmi" - A sorpresa titolare contro il Pisa, il centrocampista bianconero ha lasciato nella ripresa il campo: sembrava per gestione del problema al ginocchio ... fantacalcio.it

Calcio: Runjaic, sui gol commessi errori evitabili. 'Abbiamo alternative a Zaniolo, sofferto conseguenze campo gelato di Torino' #ANSA x.com

Schiaccia di testa e trova il pareggio per l'Udinese Timbra Kabasele su calcio d'angolo, assist di Zaniolo! - facebook.com facebook

