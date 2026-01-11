Calcio il Parma ribalta il Lecce e vince 2-1 in trasferta

Il Parma ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, con il risultato di 2-1. La partita, giocata al Via del Mare, ha visto i gialloblù recuperare lo svantaggio iniziale e conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Questa vittoria rappresenta un passo avanti per il Parma nella corsa alla salvezza.

Roma, 11 gen. (askanews) – Il Parma ribalta il Lecce al Via del mare e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. Finisce 2-1 per gli emiliani che condannano i pugliesi secondo ko consecutivo. Lecce in vantaggio dopo 50? grazie a Stulic. La gara cambia al 12? della ripresa: Banda si fa espellere per un brutto fallo su Delprato In vantaggio di un uomo, prima gli ospiti pareggiano su autogol di Thiago Gabriel poi realizzano il gol vittoria con Pellegrino di testa su angolo di Bernabé. Nel recupero rosso anche a Gaspar per fallo di reazione. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio:vince il Bologna,Genoa-Parma 0-0 Leggi anche: Lecce-Napoli, Conte vince ancora: gli azzurri non sbagliano in trasferta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tutte le notizie sul calcio in; La leadership di Yildiz e le difficoltà in zona gol del Lecce: le chiavi del match Serie A Enilive; Verso Lecce-Parma: rientra Benedyczak, ballottaggio fra Valenti e Britschgi in difesa; Juventus - Lecce in Diretta Streaming | IT. Due espulsioni e il Parma ribalta il Lecce nello scontro salvezza - Il Lecce era partito forte, sbloccando il risultato dopo appena 50 secondi grazie a Stulic, innescato da un cross di Banda. sportal.it

Calcio, il Parma ribalta il Lecce e vince 2-1 in trasferta - (askanews) – Il Parma ribalta il Lecce al Via del mare e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. askanews.it

Lecce-Parma 1-2: Bernabé e Pellegrino ribaltano la gara grazie alla superiorità numerica - Sul finale di tempo attacca con maggiore insistenza il Parma, aprendosi anche a qualche ripartenza da parte del Lecce, ma senza andare a cambiare gli equilibri della gara. sport.quotidiano.net

Parma Calcio 1913 - facebook.com facebook

Il calcio argentino contro la “patria potestà”: il caso Scarlato-Parma rischia di compromettere la Nazionale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.