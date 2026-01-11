Calcio femminile | una prodezza di Cristiana Girelli regala alla Juventus la Supercoppa Italiana

La Juventus femminile si aggiudica la Supercoppa Italiana 2025-2026 con una vittoria per 2-1 sulla Roma allo Stadio Adriatico di Pescara. La partita è stata decisa da un’azione di grande classe di Cristiana Girelli, che ha contribuito al successo della squadra di Massimiliano Canzi. Un risultato importante che conferma la crescita e la solidità del club nel panorama del calcio femminile italiano.

La quinta sinfonia della Juventus. La squadra di Massimiliano Canzi ha vinto per 2-1 la Supercoppa Italiana 2025-2026 di calcio femminile, battendo la Roma allo Stadio Adriatico di Pescara grazie ad una prodezza eccezionale di Cristiana Girelli, rivelatasi per l'ennesima volta decisiva. Si tratta del quinto successo della storia del club piemontese dopo quelli conquistati nel 2019, 2020, 2021 e 2023. Sono le capitoline a partire meglio, oltre che a sbloccare il risultato una volta arrivate al venticinquesimo giro di orologio, complice la bella intuizione di Viens che appoggia la sfera al centro per Giugliano, la quale non la sbaglia mettendo a referto lo 0-1.

