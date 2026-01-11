Il bilancio delle proteste in Iran si aggrava, con almeno 466 vittime secondo l’organizzazione iraniana per i diritti umani Hrana. Le immagini di cadaveri nei depositi e le testimonianze sulla repressione evidenziano la gravità della situazione, mentre il regime degli ayatollah continua a reprimere le manifestazioni di protesta. Un quadro che mette in luce le conseguenze di un conflitto sociale ancora in corso.

Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti nelle manifestazioni di protesta in corso in Iran. Secondo l'ultimo bilancio fornito dall'organizzazione iraniana per i diritti umani Hrana, che ha sede negli Stati Uniti, sono almeno 466 le persone che hanno perso la vita durante le manifestazioni, uccise dalla repressione del regime degli ayatollah. Alcuni video, pubblicati da Ava Today e altri media locali, mostrano decine e decine di cadaveri ammassati in due strutture nel quartiere di Kahrizak a Teheran. In un filmato ci sono diversi corpi di manifestanti uccisi dalle forze governative ammassati in un magazzino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cadaveri ammassati nei depositi, i video choc che inchiodano il regime

