bus abbonamenti studenti ci sono grandi disuguaglianze

In Toscana, l'accesso ai servizi di trasporto per studenti sembra accentuare le disparità sociali, trasformando il diritto allo studio in un privilegio influenzato dalla residenza. La distribuzione degli abbonamenti bus evidenzia come le disuguaglianze territoriali possano ostacolare l’uguaglianza di opportunità e rendere ancora più complesso il percorso educativo di molti giovani.
Il diritto allo studio in Toscana rischia di diventare un privilegio legato al codice di avviamento postale. A sollevare il caso è Luca Antonelli, consigliere comunale di Castelnuovo di Valdicecina, che denuncia l’insostenibile divario tariffario del trasporto pubblico tra le città e le aree interne. I numeri parlano chiaro: se a Firenze uno studente spende 278 euro per l’abbonamento annuale, un ragazzo che da Castelnuovo deve raggiungere Volterra arriva a pagarne ben 743 euro. Per la tratta Peccioli–Pontedera, si spendono 553 euro, per quella Peccioli–Volterra, 661 euro. Proprio per sanare questa disuguaglianza, Antonelli propone l’istituzione di un abbonamento scolastico universale regionale, una tariffa unica per tutti gli studenti indipendentemente dalla tratta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
