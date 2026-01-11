Brutta caduta in bici lungo la SS36 ciclista soccorso nella tratta Abbadia-Lecco

Oggi, lungo la SS36 tra Abbadia Lariana e Lecco, si è verificata una caduta in bicicletta. L'incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha coinvolto un ciclista sulla tratta a lago in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza.

Brutta caduta in bici lungo la tratta di Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 11 gennaio, sulla SS36 a lago in direzione sud e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu

