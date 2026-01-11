Brutale pestaggio a Roma uomo ridotto in fin di vita Ferito anche un rider

Nella serata di sabato a Roma, si è verificato un grave episodio di violenza nei pressi della stazione Termini, dove un uomo è stato brutalmente aggredito, rimanendo in condizioni critiche. Durante l’evento, anche un rider è stato ferito. La vicenda evidenzia le criticità della sicurezza urbana nella zona, sollevando preoccupazioni tra cittadini e autorità.

La cronaca romana si tinge nuovamente di rosso a causa di una sequata di eventi drammatici che hanno sconvolto il quadrante adiacente alla stazione Termini durante la serata di sabato. La Capitale si risveglia questa domenica con il fiato sospeso mentre le forze dell'ordine tentano di ricostruire la dinamica di due pestaggi brutali avvenuti a brevissima distanza temporale l'uno dall'altro. Quello che emerge dal primo rapporto delle autorità è un quadro di estrema violenza urbana che ha lasciato un uomo a lottare tra la vita e la morte e un lavoratore della consegna a domicilio profondamente scosso e ferito.

