Brokeback Mountain in scena al Teatro Quirino: Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane sono i protagonisti di questa sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. Per la prima volta in tour in Italia nella stagione 202526, Brokeback Mountain – A play with Music – basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson e a vent’anni dal pluripremiato film omonimo – si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. Vent’anni dopo il successo cinematografico, Edoardo Purgatori e Filippo Contri sono protagonisti a teatro con Malika Ayane per la regia di Giancarlo Nicoletti (“1984”, “I due Papi”, “Elena la matta”). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Brokeback Mountain in scena al Quirino con Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane

