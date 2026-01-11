Britain to develop new ballistic missile for Ukraine’s defense

Il governo britannico ha annunciato lo sviluppo di un nuovo missile balistico a lunga gittata destinato a supportare le capacità difensive dell’Ucraina. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la resistenza del paese nel contesto attuale del conflitto, attraverso strumenti militari avanzati e mirati. La decisione riflette l’impegno del Regno Unito nel fornire assistenza strategica e tecnologica all’Ucraina per la sua difesa.

Jan 11 (Reuters) - The British government said on Sunday that it will develop a new deep-strike ballistic missile for Ukraine to support the country’s war efforts against. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Leggi anche: Factbox-What is the Oreshnik missile that Russia has fired at Ukraine? Leggi anche: Figure qualificate per le imprese . La novità si chiama progetto ’Develop’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. BoomerangFX Expands UK and EMEA Operations With New UK Office and Senior Appointments as demand for AI Clinic Co-Pilot AUVIA™ Drives Record Growth in Healthcare; England’s Katie Robinson poised for shock move from Aston Villa to Bristol City; UK allocates $270 million to prepare for possible Ukraine deployment. Britain to develop new ballistic missile for Ukraine's defense - strike ballistic missile for Ukraine to support the country's war efforts against Russia. msn.com

Ukraine Will Have New Ballistic Missile in Its Arsenal #warinukraine

#Britain A rare medieval silver seal set with an ancient Roman carved gemstone has been discovered near Braintree, Essex, bridging two historical worlds separated by more than a thousand years. The remarkable artifact, unearthed by a metal detectorist in G - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.