Britain to develop new ballistic missile for Ukraine’s defense

Da internazionale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo britannico ha annunciato lo sviluppo di un nuovo missile balistico a lunga gittata destinato a supportare le capacità difensive dell’Ucraina. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la resistenza del paese nel contesto attuale del conflitto, attraverso strumenti militari avanzati e mirati. La decisione riflette l’impegno del Regno Unito nel fornire assistenza strategica e tecnologica all’Ucraina per la sua difesa.

Jan 11 (Reuters) - The British government said on Sunday that it will develop a new deep-strike ballistic missile for Ukraine to support the country’s war efforts against. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.itImmagine generica

Leggi anche: Factbox-What is the Oreshnik missile that Russia has fired at Ukraine?

Leggi anche: Figure qualificate per le imprese . La novità si chiama progetto ’Develop’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

BoomerangFX Expands UK and EMEA Operations With New UK Office and Senior Appointments as demand for AI Clinic Co-Pilot AUVIA™ Drives Record Growth in Healthcare; England’s Katie Robinson poised for shock move from Aston Villa to Bristol City; UK allocates $270 million to prepare for possible Ukraine deployment.

britain to develop newBritain to develop new ballistic missile for Ukraine's defense - strike ballistic missile for Ukraine to support the country's war efforts against Russia. msn.com

Ukraine Will Have New Ballistic Missile in Its Arsenal #warinukraine

Video Ukraine Will Have New Ballistic Missile in Its Arsenal #warinukraine

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.