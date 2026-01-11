Bresh aggredito da un dobermann | come sta il cantante che posta le foto delle ferite al volto

Il cantante Bresh è stato vittima di un’aggressione da parte di un dobermann, che gli ha provocato ferite al volto. Dopo l’incidente, ha condiviso le foto delle ferite sui social, rassicurando i fan sulla sua condizione. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando l’importanza della sicurezza e della gestione degli animali domestici. Bresh si è mostrato sereno, condividendo un momento difficile con sincerità e ironia.

