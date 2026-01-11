Braida | La storia dei Maldini al Milan è troppo importante Vlahovic …

Ariedo Braida ha sottolineato l’importanza della lunga storia della famiglia Maldini con il Milan, evidenziando il valore simbolico di questa tradizione. Inoltre, ha commentato sul possibile arrivo di Vlahovic, evidenziando l’interesse del club e le sfide legate a un eventuale trasferimento. Le sue parole riflettono l’attenzione del Milan verso il passato e le strategie future per mantenere la competitività.

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della storia della famiglia Maldini con i rossoneri e del possibile colpo Vlahovic. L'estratto da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

