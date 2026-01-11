Braida | Al Milan manca un Vlahovic? Si serve un vero finalizzatore
Ariedo Braida ha commentato il momento del Milan, sottolineando la necessità di un attaccante di livello come Vlahovic per migliorare l’attacco. L’ex dirigente rossonero ha anche ricordato il legame storico tra la famiglia Maldini e il club, evidenziando l’importanza di investimenti mirati per rafforzare la squadra. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle strategie future del Milan.
L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della storia della famiglia Maldini con i rossoneri e del possibile colpo Vlahovic. L'estratto da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Braida analizza: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan»
Leggi anche: Braida: “La storia dei Maldini al Milan è troppo importante. Vlahovic …”
“Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato”.
Braida: "Maldini alla Juventus? L'anno magico si può trovare anche così. Al Milan manca uno come Vlahovic" - L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato della possibilità che un membro della famiglia Maldini (Daniel, ndr) possa vestire la maglia ... msn.com
Pagina 0 | “Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato” - “I bianconeri stiano attenti alla Cremonese, per me è la grande sorpresa della stagione”: l’intervista ad Ariedo Braida ... tuttosport.com
Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato - E si sa come sono queste partite, ti spingono sempre un po’ più in là». msn.com
La riflessione di #Braida sulla #SerieA Le sue parole su #Juve, #Milan e non solo x.com
#Braida: "La storia dei #Maldini al #Milan è troppo importante. #Vlahovic ..." #SempreMilan - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.