Braida | Al Milan manca un Vlahovic? Si serve un vero finalizzatore

Ariedo Braida ha commentato il momento del Milan, sottolineando la necessità di un attaccante di livello come Vlahovic per migliorare l’attacco. L’ex dirigente rossonero ha anche ricordato il legame storico tra la famiglia Maldini e il club, evidenziando l’importanza di investimenti mirati per rafforzare la squadra. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle strategie future del Milan.

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della storia della famiglia Maldini con i rossoneri e del possibile colpo Vlahovic. L'estratto da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

