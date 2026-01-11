Nel weekend del 9-11 gennaio 2026, il Box Office negli Stati Uniti ha raggiunto circa 100 milioni di dollari, segnando un aumento del 25% rispetto all'anno precedente. Avatar: Fuoco e Cenere mantiene la prima posizione con oltre 20 milioni di incasso, confermando la sua solidità sul mercato. I dati riflettono una crescita generale delle vendite di biglietti rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il Box Office USA del weekend 9-11 gennaio 2026 si è chiuso con un totale stimato intorno ai 100 milioni, in crescita del +25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Avatar: Fuoco e Cenere si è confermato leader del weekend. Il mercato post-feste ha ottenuto nel weekend una nuova ottima performance grazie alla solida tenuta dei blockbuster natalizi, ma anche alle nuove uscite che hanno offerto un discreto esordio. Ma andiamo con ordine. (Dati: BoxOfficeMojo ). Avatar: Fuoco e Cenere ( qui la nostra recensione ) ha conquistato l’ennesimo primato, il terzo consecutivo con un nuovo incasso da 21.3 milioni stimati, il calo registrato rispetto al precedente è stato del 49%. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere resta primo con oltre 20 milioni

