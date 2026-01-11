Un forte boato seguito da una colonna di fumo ha creato allarme tra i negozianti di Arezzo. Alcuni si sono trovati chiusi dentro i locali, preoccupati per quanto accaduto. La prima impressione è stata quella di un’esplosione, generando timori e incertezza tra la comunità locale. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause di quanto avvenuto.

di Serena Convertino AREZZO Un botto e poi una grande nuvola di fumo. "La prima cosa che ho pensato è che fosse esplosa un'auto. Poi sono uscito dal negozio e ho iniziato a capire". Quanto è successo venerdì pomeriggio in via Spinello ha colpito in molti, ma resterà sicuramente scolpito nella memoria di chi, come Giuliano Cimmino, dal negozio di abbigliamento di fronte ai Bastioni, ha assistito alla spaccata e al furto lampo con i propri occhi. "Ero fianco a fianco con chi ha girato i video che poi sono diventati virali" spiega. "Lì per lì sono rimasto sconvolto, è successo tutto talmente in fretta che quasi non mi rendevo conto di cosa stesse accadendo.

Botto, fumo: pareva un film. Sale l’allarme tra i negozianti. Alcuni chiusi dentro per la paura.

