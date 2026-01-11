Max Giusti torna al Teatro Sistina di Roma con una versione aggiornata e arricchita del suo spettacolo

Bollicine – UpdatE, Max Giusti torna al Teatro Sistina di Roma dopo la tournée trionfale della scorsa stagione con una versione rinnovata e arricchita del suo spettacolo. Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna sul palcoscenico che ne ha consacrato il talento più autentico: il Teatro Sistina di Roma, dal 14 al 18 gennaio, dove due anni fa debuttava Bollicine. Con BOLLICINE – updatE, l’artista presenta una versione rinnovata e arricchita dello spettacolo, un nuovo capitolo che unisce la forza della comicità alla profondità dell’esperienza. In questa edizione, Giusti si offre al pubblico con la maturità dell’artista completo, capace di fondere ironia, introspezione e una verve irresistibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Bollicine – UpdatE, Max Giusti torna al Sistina dopo la tournée trionfale della scorsa stagione

