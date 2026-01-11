Bob Weir Grateful Dead co-founder has died at age 78

Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, è deceduto all'età di 78 anni dopo aver combattuto con un problema polmonare. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la musica rock e per i fan della band, che ha influenzato generazioni con il suo stile e la sua creatività.

