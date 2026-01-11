Bob Weir è morto a 78 anni | il fondatore dei Grateful Dead scompare a causa di problemi polmonari

Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, è deceduto all'età di 78 anni a causa di problemi polmonari. Musicista e figura influente nel panorama del rock psichedelico, ha contribuito con la sua musica a definire un'intera epoca della controcultura americana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo musicale.

Bob Weir, cofondatore del gruppo rock Grateful Dead, è morto a 78 anni x.com

Bob Weir, chitarrista e membro fondatore dei Grateful Dead, è morto a 78 anni. Riposa in pace - facebook.com facebook

