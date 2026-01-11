Bob Weir è morto a 78 anni | il fondatore dei Grateful Dead scompare a causa di problemi polmonari
Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, è deceduto all'età di 78 anni a causa di problemi polmonari. Musicista e figura influente nel panorama del rock psichedelico, ha contribuito con la sua musica a definire un'intera epoca della controcultura americana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo musicale.
Bob Weir, fondatore dei Grateful Dead, è morto a 78 anni. Figura chiave del rock psichedelico, ha segnato 60 anni di musica e controcultura americana. Il cantante è scomparso a causa di problemi polmonari dopo essere guarito dal cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
