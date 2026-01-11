Bob | a StMoritz Ammour sorprende Lochner Quarto un sempre ottimo Baumgartner

A St. Moritz, nel contesto delle competizioni di bob a 4 valide sia per la Coppa del Mondo che per gli Europei, si registra una sorpresa con la performance di Ammour, che supera le aspettative. Nel frattempo, Baumgartner si conferma ancora una volta tra i migliori, ottenendo un quarto posto. Un evento che arricchisce il panorama delle competizioni di questa disciplina, offrendo spunti di interesse per gli appassionati e gli osservatori.

Arriva la sorpresa in quel di St.Moritz, nel giorno dedicato al bob a 4 sia per la Coppa del Mondo che per gli Europei. Non c’è la solita staffetta tra Lochner e Friedrich, vince ancora la Germania, ma arriva il primo successo nella specialità in carriera per Adam Ammour. Eccezionale la seconda run del tedesco che ha timbrato il nuovo record della pista per chiudere con il totale di 2’09”51 e precedere proprio il leader di Coppa Lochner di 7 centesimi. Terza piazza e bronzo continentale per il padrone di casa elvetico Michael Vogt a 55 centesimi. In casa Italia c’è da sottolineare, per l’ennesima volta, una performance strepitosa di Patrick Baumgartner che con il suo team ha ormai abituato i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob: a St.Moritz Ammour sorprende Lochner. Quarto un sempre ottimo Baumgartner

