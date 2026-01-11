Blu Basket è amara la prima in casa del 2026 | Livorno fa il colpo a Monza

La Blu Basket Bergamo conclude il primo incontro casalingo del 2026 con una sconfitta, sconfitta che si è verificata all’Opiquad Arena di Monza, dove la Bi ha prevalso con il punteggio di 68-76. Una partita che ha messo in evidenza alcune difficoltà del team bergamasco, che ora dovrà lavorare per migliorare le prestazioni nelle prossime sfide.

La Blu Basket Bergamo cade in casa nella prima gara casalinga del 2026. All'Opiquad Arena di Monza vince per 68-76 la Bi.Emme Livorno, nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A2. Il primo quarto è caratterizzato da un inizio equilibrato (8-9), poi tentano il minimo allungo gli ospiti che prendono un paio di possessi di vantaggio e chiudono il primo quarto avanti 12-18: nel secondo periodo Bergamo resta attaccata ad un possesso di distanza andando al riposo sotto di tre punti sul 30-33. Terzo periodo sempre all'insegna dell'equilibrio (40-40 al 25') con Bergamo che, trascinata prima da Williams e poi da Harrison, si porta davanti sul 49-46 e va poi all'ultimo giro di boa sotto di un punto per 53-54.

