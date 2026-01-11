Bisoli | Il campionato è lungo non demordiamo

Dopo alcune assenze, Dimitri Bisoli sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione nel campionato, commentando il recente risultato contro l’Empoli. Ricorda che la stagione è lunga e invita a non perdere di vista gli obiettivi, riconoscendo il sostegno dei tifosi. La pazienza e l’impegno saranno fondamentali per affrontare con determinazione le sfide future.

Non giocava titolare all’Orogel Manuzzi addirittura dal 30 agosto (1-1 con l’Entella), e Dimitri Bisoli (nella foto), al termine del ko con l’ Empoli, non manca di elogiare proprio i suoi tifosi. "Giocare in casa è sempre bello – dice il figlio d’arte –, il clima che si respira è unico e anche contro l’Empoli i nostri tifosi ci hanno incitato fino alla fine. Dispiace perdere così, perché la squadra ha avuto una reazione positiva, in particolare dopo il loro gol". E allora cos’è mancato? "L’atteggiamento e la voglia di pareggiare non sono mancati – continua –. Da parte nostra è mancato solo il gol, ma la serie B è un campionato difficile ed equilibrato, e spesso sono solo i dettagli a fare la differenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

