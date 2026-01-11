Un bambino di quattro anni, Jonathan Everett Boley, scomparso nelle ultime ore, è stato ritrovato senza vita in una posizione insolita accanto al suo cane. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità indagano sulle circostanze del decesso. Restano in corso verifiche per chiarire quanto accaduto e garantire la trasparenza dell’indagine.

Il corpo del piccolo Jonathan Everett Boley, di quattro anni, è stato ritrovato in una posizione straziante accanto al suo cane, secondo quanto riportato da recenti notizie. Conosciuto dalla sua famiglia come “John-John”, il bambino era scomparso la notte di Capodanno. Dopo essersi allontanato dalla proprietà del padre vicino a Jasper, in Alabama. Fox News ha riferito che Johnathan stava giocando all’aperto con il cane della famiglia, Buck, prima della sua scomparsa. Dopo che hanno dato l’allarme, sono immediatamente iniziate le ricerche. Che sono durate tre giorni e hanno visto l’impegno congiunto di centinaia di agenti delle forze dell’ordine, volontari, squadre cinofile e supporto aereo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo scomparso ritrovato in posizione strana accanto a un cane

