Bimbi senza scuola Napoli Est | tre istituti chiusi tra topi lavori e infiltrazioni

A Napoli Est, tre scuole sono state chiuse temporaneamente a causa di infiltrazioni, invasioni di topi e lavori di manutenzione. La situazione ha causato disagi agli studenti, che devono adattarsi a lezioni alternative o restare a casa. La condizione evidenzia le difficoltà di alcuni istituti scolastici nella gestione delle problematiche strutturali, influenzando la continuità educativa dei bambini della zona.

Infiltrazioni e invasioni di topi. Non c'è pace per le scuole di Napoli Est. Tre istituti sono chiusi, del tutto o in parte, da diversi giorni e i bambini sono costretti a restare a casa oppure a sottoporsi a estenuanti doppi turni. A denunciare la situazione è il consigliere 5 Stelle della sesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Bimbi senza scuola Napoli Est: tre istituti chiusi tra topi e inflitrazioni

Leggi anche: Scuola Castronovo tra infiltrazioni, umidità e bagni senza finestre: "Lavori terminati appena tre mesi fa"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Influenza K e polmoniti, colpiti i neonati: febbre alta, curati con l'ossigeno, 300 bimbi al giorno in ospedale; Nasce a Qualiano la consulta per aiutare bimbi autistici e le loro famiglie; Il treno dei bambini: trama e riassunto del romanzo di Viola Ardone.

Bimbi senza scuola Napoli Est: tre istituti chiusi tra topi e inflitrazioni - Tre istituti sono chiusi, del tutto o in parte, da diversi giorni e i bambini sono costretti a restare a casa oppure a sott ... napolitoday.it

Bimbi punti da vespe e calabroni a Napoli in parchi e scuole: “Casi da Posillipo a Secondigliano, ora la bonifica” - Casi di punture di vespe e calabroni ai danni di bimbi segnalati in diversi quartieri di Napoli. fanpage.it

A Napoli successo per lezioni di sociale a bimbi in vagone treno - "Per noi sembrava un sogno impossibile portare le classi di scuola a fare lezione in una stazione di treni. ansa.it

Mamme e papà, il futuro dei vostri bimbi inizia qui! Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Asilo Nido e alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2026/2027! Vi aspettiamo al nostro Open Day Sabato 24 gennaio Dalle 9.30 alle 12.30 Entr - facebook.com facebook