Bimbi senza scuola Napoli Est | tre istituti chiusi tra topi e inflitrazioni

A Napoli Est, tre scuole sono state temporaneamente chiuse a causa di problemi di infiltrazioni e infestazioni di topi. La situazione ha causato disagi agli studenti, che devono affrontare prolungate assenze o modifiche agli orari scolastici. La questione evidenzia le difficoltà di manutenzione e sicurezza nelle strutture educative della zona, richiedendo interventi tempestivi per garantire ambienti salubri e adeguati per l’apprendimento.

Infiltrazioni e invasioni di topi. Non c'è pace per le scuole di Napoli Est. Tre istituti sono chiusi, del tutto o in parte, da diversi giorni e i bambini sono costretti a restare a casa oppure a sottoporsi a estenuanti doppi turni. A denunciare la situazione è il consigliere 5 Stelle della sesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

