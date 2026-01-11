Bilancio bene gli investimenti sulla sicurezza

Il bilancio di previsione approvato a Sansepolcro evidenzia un approccio equilibrato, con investimenti mirati sulla sicurezza, la mobilità sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture. Sono previsti interventi in ambito urbano, scolastico, manutentivo e sulla viabilità, contribuendo a un sviluppo compatibile e attento alle esigenze della comunità. Un impegno che riflette una visione moderna e pianificata per il futuro della città.

SANSEPOLCRO "Il bilancio di previsione approvato dimostra una visione moderna e lungimirante di Sansepolcro, capace di investire sulla mobilità sostenibile, con nuove ciclopedonali e interventi di riqualificazione urbana, ma anche sulle infrastrutture, sulle scuole, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sugli asfalti e sugli spazi pubblici. Una città che guarda avanti senza dimenticare le esigenze quotidiane dei suoi cittadini". Così Luca Ciavattini (nella foto), segretario zonale e consigliere comunale della Lega a Palazzo delle Laudi, che insiste su un aspetto: "Particolare rilievo assume il tema della sicurezza, da sempre una priorità per la Lega.

