Bilancio bene gli investimenti sulla sicurezza

Da lanazione.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio di previsione approvato a Sansepolcro evidenzia un approccio equilibrato, con investimenti mirati sulla sicurezza, la mobilità sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture. Sono previsti interventi in ambito urbano, scolastico, manutentivo e sulla viabilità, contribuendo a un sviluppo compatibile e attento alle esigenze della comunità. Un impegno che riflette una visione moderna e pianificata per il futuro della città.

SANSEPOLCRO "Il bilancio di previsione approvato dimostra una visione moderna e lungimirante di Sansepolcro, capace di investire sulla mobilità sostenibile, con nuove ciclopedonali e interventi di riqualificazione urbana, ma anche sulle infrastrutture, sulle scuole, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sugli asfalti e sugli spazi pubblici. Una città che guarda avanti senza dimenticare le esigenze quotidiane dei suoi cittadini". Così Luca Ciavattini (nella foto), segretario zonale e consigliere comunale della Lega a Palazzo delle Laudi, che insiste su un aspetto: "Particolare rilievo assume il tema della sicurezza, da sempre una priorità per la Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bilancio bene gli investimenti sulla sicurezza

© Lanazione.it - "Bilancio, bene gli investimenti sulla sicurezza"

Leggi anche: È polemica sulla Legge di bilancio 2026, Cia Romagna: "Traditi gli investimenti delle imprese"

Leggi anche: Bilancio 2026 Emilia-Romagna, investimenti record su sanità, sicurezza e trasporti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bilancio, bene gli investimenti sulla sicurezza; Iper ammortamento; Nuovo Iperammortamento 2026; Iperammortamento 2026-2028: tutte le novità.

bilancio bene investimenti sicurezza"Bilancio, bene gli investimenti sulla sicurezza" - SANSEPOLCRO "Il bilancio di previsione approvato dimostra una visione moderna e lungimirante di Sansepolcro, capace di investire sulla mobilità sostenibile, ... lanazione.it

Casa come unico investimento: perché è rischioso

Video Casa come unico investimento: perché è rischioso

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.