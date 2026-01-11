Biathlon azzurri in top 20 nelle pursuit dell’IBU Cup ad Arber

Si conclude la quarta tappa dell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon ad Arber, in Germania. Nelle pursuit odierne, hanno ottenuto ottimi risultati Antonin Guigonnat e Marlene Fichtner, mentre tra gli italiani Marco Barale e Ilaria Scattolo si sono classificati rispettivamente al 18° posto. Una tappa che ha confermato la crescita dei biathleti italiani nel circuito internazionale.

Si chiude la quarta tappa dell' IBU Cup 2025-2026 di biathlon: ad Arber, in Germania, nelle pursuit odierne si registrano i successi del francese Antonin Guigonnat e della tedesca Marlene Fichtner, mentre in casa Italia chiudono al 18° posto sia Marco Barale che Ilaria Scattolo. Nella 12.5 km pursuit maschile doppietta transalpina, con il successo di Antonin Guigonnat che, con lo zero al poligono, vince in 33'59?7, andando a precedere il connazionale Gaetan Paturel, secondo con tre errori, a 12?2, ed il norvegese Kasper Kalkenberg, terzo con un bersaglio mancato, a 30?0. Il miglior azzurro è Marco Barale, 18° con 5 errori al tiro, a 3'05?0, mentre Daniele Cappellari, con 1920 al tiro, risale fino al 21° posto, a 3'15?5.

