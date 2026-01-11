Bianchi frena tutti | Altro che scudetto a gennaio non si vince

Dalla suggestiva cornice di Bergamo Alta, in giornate serene, si scorge Milano all’orizzonte. Bianchi, con tono pacato, invita a mantenere i piedi per terra e a concentrarsi sul percorso, sottolineando che a gennaio non si vince nulla. Un richiamo alla prudenza e alla continuità, valori fondamentali per affrontare la stagione sportiva con equilibrio e realismo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.