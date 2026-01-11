Bianchi frena tutti | Altro che scudetto a gennaio non si vince
Dalla suggestiva cornice di Bergamo Alta, in giornate serene, si scorge Milano all’orizzonte. Bianchi, con tono pacato, invita a mantenere i piedi per terra e a concentrarsi sul percorso, sottolineando che a gennaio non si vince nulla. Un richiamo alla prudenza e alla continuità, valori fondamentali per affrontare la stagione sportiva con equilibrio e realismo.
"> Dalla sua Bergamo Alta, nelle giornate limpide, si intravede Milano. Ma il cuore di Ottavio Bianchi resta azzurro. Il doppio ex di Inter e Napoli osserva la sfida di San Siro con lucidità e senza lasciarsi trascinare dall’enfasi del momento. «Macché partita scudetto», taglia corto. «Sono solo 90 minuti importanti, non determinanti. Non ricordo campionati vinti a gennaio». Un’analisi netta, riportata da la Repubblica, che ridimensiona il peso simbolico del big match. Secondo Bianchi, però, una certezza c’è: la nuova rivalità al vertice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
