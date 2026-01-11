Bettini bacchetta il Pd | Non serve congresso ma vero percorso programmatico

Bettini critica il Pd, sottolineando che non è necessario un nuovo congresso, ma piuttosto un percorso programmatico solido. La delegazione europea del partito ha raggiunto risultati importanti, ma ha dovuto confrontarsi con un pluralismo interno molto diversificato. La questione centrale riguarda la definizione di una linea condivisa, capace di rafforzare l'unità e l'efficacia del partito nel contesto politico attuale.

"La nostra delegazione in Europa ha ottenuto risultati e ha dovuto fare i conti con un pluralismo interno troppo divaricante. Schlein è stata un punto di tenuta per evitare uno scivolamento rovinoso verso politiche aggressive e di destra. Ora, tuttavia, questi temi vanno sottoposti ad un ampio confronto interno, rispettoso, schietto, che coinvolga gli iscritti e che sia risolutivo. È impossibile non fare chiarezza sulle posizioni di alcuni democratici convinti che con la Russia si possa dialogare solo con le armi. Quando, persino la Meloni che in politica estera ha fatto mille parti in commedia, ha detto che con quell'avversario si deve parlare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

