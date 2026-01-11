Beta Montecarlo Lancia per caso | ispirò la 037

Beta Montecarlo, nota anche come Lancia Montecarlo, trae il suo nome dalla tradizione di Vincenzo Lancia di utilizzare lettere dell’alfabeto greco per i suoi modelli. In particolare, il nome Beta si inserisce nella serie iniziata all’inizio del Novecento, riflettendo un legame con la storia e l’eredità del marchio. Questa scelta di denominazione sottolinea l’importanza della continuità e dell’identità nel design e nella filosofia della casa automobilistica.

La scelta del nome Beta si inseriva coerentemente nella tradizione inaugurata da Vincenzo Lancia all'inizio del Novecento, quando decise di battezzare i propri modelli con lettere dell'alfabeto greco. Non si trattava di un nome inedito: Beta era già apparso nel 1908 su una berlina di prima generazione e nel 1953 su un autobus prodotto da .

