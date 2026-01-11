"> «Faccio io il giornalista e tu mi rispondi, va bene?». Nicola Berti parte così, a ruoli invertiti, per raccontare Inter-Napoli e indicare subito l’uomo chiave della sfida scudetto. Come riporta Simone Togna su Tuttosport, l’ex centrocampista nerazzurro gioca con l’intervistatore fino ad arrivare alla risposta: «Inizia con la Z. Zielinski! Sarà lui l’uomo partita». Per Berti non ci sono dubbi: niente Lukaku, fuori per infortunio, Conte in panchina, l’ex vero destinato a lasciare il segno sarà il polacco. Il ritorno di Conte a Milano, però, non passa inosservato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Berti: “Stasera segna Zielinski. De Bruyne? Un pensionato”

Leggi anche: Berti: «De Bruyne ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune, saprà adattarsi al Napoli».

Leggi anche: De Bruyne segna e si fa male, problema al flessore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

STASERA ACÀCÈTANGO in consolle Giovanni Lauto Musicalizador organization Adriano Antonucci io e Ilaria arriviamo x abbracciarvi - facebook.com facebook