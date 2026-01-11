Berti non ha dubbi | Inter Napoli? Ecco chi sarò l’uomo partita Chivu? Tutta la vita meglio di Inzaghi e Conte!

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, commenta il grande match tra nerazzurri e Napoli, sottolineando l’importanza della sfida. Con esperienza e rispetto, Berti analizza le possibile chiavi di lettura e i protagonisti principali, offrendo un punto di vista equilibrato su una delle sfide più attese della stagione di Serie A. Un intervento che riflette la passione e la conoscenza di chi ha vissuto da vicino il calcio di alto livello.

L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha voluto dire la sua nel giorno del big match di campionato tra i nerazzurri e il Napoli Nicola Berti, storico cuore nerazzurro, anticipa la sfida scudetto tra Inter e Napoli con la sua consueta verve. Tra pronostici audaci, frecciate all’ex Conte ed elogi sperticati per il nuovo tecnico Chivu, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Berti non ha dubbi: «Inter Napoli? Ecco chi sarò l’uomo partita. Chivu? Tutta la vita meglio di Inzaghi e Conte!» Leggi anche: Inter, Chivu è già meglio di Inzaghi? I dati non lasciano dubbi Leggi anche: Berti: “Zero dubbi su Chivu”. Poi la stoccata a Inzaghi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ARBITRI - Inter-Napoli a Doveri (che non diede il mani di Dumfries). Tutte le designazioni della 20^ di Serie A; L'EX INTER - Berti: Nel Napoli bisogna stare attenti a McTominay e Hojlund, sono i più decisivi, Chivu? Un genio della comunicazione; DIRETTA VIDEO - Live in onda dalle 12! Inter-Napoli, Conte spera nel recupero di Neres e pensa a due cambi. Manna prova la mossa a sorpresa; Sky - La Lazio non molla la pista Ngonge via Napoli: le ultime. Berti non ha dubbi: «Inter Napoli? Ecco chi sarò l’uomo partita. Chivu? Tutta la vita meglio di Inzaghi e Conte!» - L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha voluto dire la sua nel giorno del big match di campionato tra i nerazzurri e il Napoli Nicola Berti, storico cuore nerazzurro, anticipa la sfida scudet ... calcionews24.com

Berti: “Chivu meglio di Inzaghi. E sottolineo tutta la vita! Conte polemichetto, pensi a…” - L'ex centrocampista nerazzurro è sicuro, sarà il ritrovato Piotr Zielinski l'uomo partita. msn.com

Grand Hotel ti aspetta in edicola. Esclusivo: rivivi Orietta Berti protagonista nel nostro fotoromanzo storico insieme a Mike Bongiorno e Gianni Nazzaro. E poi Antonella Clerici: vi spiego come mi tengo in forma. Addio alla Bardot: ha lasciato 65 milioni ai suoi an - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.