Bernabé e Pellegrino spingono il Parma e ribaltano il Lecce

11 gen 2026

Nel match tra Lecce e Parma, i gialloblù sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a una reazione nel secondo tempo. La partita, segnata da due espulsioni, tra cui quella di Banda al 55', ha cambiato l’inerzia dell’incontro. Dopo un primo tempo difficile, chiuso in svantaggio, il Parma ha saputo sfruttare le occasioni e conquistare una vittoria importante in trasferta.

Servono due espulsioni (quella di Banda al 55' ha cambiato totalmente l'inerzia della partita) e un buon secondo tempo per il Parma che passa a Lecce dopo i primi 45 minuti più brutti dell'era Cuesta, chiusi in svantaggio grazie al gol lampo di Stulic. Al Via del Mare finisce 2-1 per i crociati. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

