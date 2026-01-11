Bergamo 91 tie-break stregato | avanti 2-0 cede al quinto set contro Vallefoglia

Il Volley Bergamo 1991 affronta Vallefoglia in una partita di Serie A1, conducendo per 2-0. Nonostante una partenza positiva, le rossoblù non riescono a concludere il match e subiscono una rimonta delle avversarie, perdendo al quinto set. È il loro ottavo tie-break su nove disputati, evidenziando una difficoltà nelle fasi decisive. Un risultato che sottolinea la necessità di migliorare la gestione dei momenti cruciali in questa fase della stagione.

VOLLEY SERIE A1. Due set perfetti non bastano al Volley Bergamo 1991 per battere Vallefoglia: le rossoblù scappano sul 2-0, vengono raggiunte dalle marchigiane e al 5° set arriva un altro ko (ottavo tie-break perso su nove). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

