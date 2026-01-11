Bergamo 91 tie-break stregato | avanti 2-0 cede al quinto set contro Vallefoglia
Il Volley Bergamo 1991 affronta Vallefoglia in una partita di Serie A1, conducendo per 2-0. Nonostante una partenza positiva, le rossoblù non riescono a concludere il match e subiscono una rimonta delle avversarie, perdendo al quinto set. È il loro ottavo tie-break su nove disputati, evidenziando una difficoltà nelle fasi decisive. Un risultato che sottolinea la necessità di migliorare la gestione dei momenti cruciali in questa fase della stagione.
VOLLEY SERIE A1. Due set perfetti non bastano al Volley Bergamo 1991 per battere Vallefoglia: le rossoblù scappano sul 2-0, vengono raggiunte dalle marchigiane e al 5° set arriva un altro ko (ottavo tie-break perso su nove). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato
Leggi anche: Champions League, la Sir Sicoma Monini avanti col brivido: Las Palmas cede al tie break
Bergamo 91, tie-break stregato: avanti 2-0 cede al quinto set contro Vallefoglia; Volley Bergamo a un passo dal 3-1 cede al tie-break a Chieri; Bergamo 1991, il bilancio di Cervellin: Trend di miglioramento, ci serve più continuità; Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato.
Bergamo 91, tie-break stregato: avanti 2-0 cede al quinto set contro Vallefoglia - Due set perfetti non bastano al Volley Bergamo 1991 per battere Vallefoglia: le rossoblù scappano sul 2- ecodibergamo.it
Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato - Prima partita del 2026 in agrodolce: un punto importante contro il quotato Chieri, ma resta il rammarico per un match- ecodibergamo.it
Bergamo 1991, il bilancio di Cervellin: “Trend di miglioramento, ci serve più continuità” - break contro Chieri traccia il bilancio: "L'unico obiettivo resta centrare i playoff, dobbiamo avere più lucidità nei momenti chiave" ... bergamonews.it
#SerieA1Tigotà Vallefoglia non perde più e supera anche Bergamo, Conegliano piega una bella Chieri al tie-break Scandicci vince e accorcia sulla capolista, Milano stacca le collinari al terzo posto mentre Firenze batte Cuneo e torna in zona Playoff - facebook.com facebook
Un @bergamo1991 combattente fa il pieno di pubblico nella cornice di #ChorusLife Arena, ma di punti ne porta a casa solo uno, a beneficio della #vittoria al #tiebreak di Chieri, quinta forza del #campionato. La cronaca su #zonamistamagazine x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.