Benesperi plaude l’Am Aglianese | I neroverdi possono tornare in alto

Benesperi esprime fiducia nell’Aglianese, sottolineando la posizione in testa alla classifica, un risultato che non si vedeva da cinque anni. Le parole del dirigente evidenziano l’ottimismo e la determinazione della squadra nel proseguire il percorso di crescita e ambizione, confermando la volontà di tornare ai livelli di prestigio di un tempo.
"L’Aglianese è in testa alla classifica come non succedeva da cinque anni a questa parte, torneremo grandi!". Il sindaco di Agliana Luca Benesperi ci tiene a sottolineare il primato in graduatoria dell’Am Aglianese nel campionato di Prima Categoria ricordando come anche cinque anni fa, l’allora Aglianese 1923 finì l’anno solare 2020 in testa al campionato di serie D. In quella stagione 2020-21 l’Aglianese del presidente Gabriele Giusti condusse in testa anche il girone di ritorno sfiorando di pochissimo la promozione diretta in serie C. In seguito alla vittoria nei play-off quella Aglianese si guadagnò anche il diritto al ripescaggio in C, a cui la società rinunciò per l’impossibilità di ottemperare ai requisiti strutturali richiesti dalla federazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
