Dopo la sconfitta contro il Venezia, il tecnico Davide Dionigi ha sottolineato la difficoltà della partita, riconoscendo la qualità degli avversari. Ora è importante analizzare gli errori e lavorare per migliorare le prestazioni in vista delle prossime sfide, con l'obiettivo di raccogliere più punti in campionato.

Mister Davide Dionigi ha così commentato la sconfitta casalinga contro il Venezia: "Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, a mio parere, giocano un ottimo calcio. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo regalato loro il primo gol e la loro terza rete alla fine ci ha tagliato le gambe". Sui tanti episodi controversi della partita, chiarisce subito il suo pensiero: "Sinceramente non voglio più parlare del var, fatelo voi (rivolto ai giornalisti, ndr)". Guardando avanti: "Nel girone di ritorno dobbiamo riprendere a fare punti. Per farlo serve che manteniamo lo stesso agonismo, ma dobbiamo limare gli errori che ci fanno subire gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Battuti dai migliori del campionato. Ora limare gli errori e fare punti"

