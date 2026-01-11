Basta persone abbandonate e lasciate morire | subito il centro di bassa soglia

È fondamentale intervenire prontamente per offrire supporto alle persone in condizioni di vulnerabilità. Un centro di bassa soglia rappresenta un intervento concreto in grado di garantire assistenza immediata e qualificata. È necessario rafforzare e attivare tempestivamente questi servizi, affinché nessuno sia lasciato solo o abbandonato a sé stesso. Solo con azioni efficaci possiamo prevenire tragedie e promuovere una società più solidale e inclusiva.

“Con le parole non si salvano le vite umane, bensì con azioni concrete, tempestive e organizzate. Per questo ribadiamo l'urgenza di attivare un vero servizio di bassa soglia. Bisogna passare dalla propaganda alla tutela reale della vita umana, servono scelte, subito, non servono auguri. Ogni. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

