Basta persone abbandonate e lasciate morire | subito il centro di bassa soglia

È fondamentale intervenire prontamente per offrire supporto alle persone in condizioni di vulnerabilità. Un centro di bassa soglia rappresenta un intervento concreto in grado di garantire assistenza immediata e qualificata. È necessario rafforzare e attivare tempestivamente questi servizi, affinché nessuno sia lasciato solo o abbandonato a sé stesso. Solo con azioni efficaci possiamo prevenire tragedie e promuovere una società più solidale e inclusiva.

