Basket Bologna rimonta Venezia e Brescia supera Tortona Trieste si prende le Final Eight

La quindicesima giornata di serie A di basket ha visto la Virtus Bologna rimontare Venezia e la Germani Brescia superare Tortona. In attesa del posticipo tra Napoli e Milano, che potrebbe determinare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia per i campani, queste vittorie sono risultate significative per la classifica e le ambizioni delle squadre coinvolte.

In attesa del posticipo tra Napoli e Milano, match fondamentale soprattutto per i campani che con un successo sarebbero qualificati per le Final Eight di Coppa Italia, la quindicesima giornata ha visto soprattutto le vittorie della Virtus Segafredo Bologna e della Germania Brescia. Un successo con una clamorosa rimonta da parte della Virtus, che mantiene la vetta della classifica, vincendo 81-75 sul campo della Reyer Venezia dopo aver recuperato diciassette punti di svantaggio. Decisivo un clamoroso ultimo quarto da 26-7 per una Virtus trascinata dai 17 punti di Matt Morgan, mentre a Venezia non sono bastati i 16 punti di Kyle Wiltjer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Bologna rimonta Venezia e Brescia supera Tortona. Trieste si prende le Final Eight Leggi anche: Basket Serie A, Brescia piega Venezia e si riprende il primato. Tortona alle Final Eight Leggi anche: Serie A basket: Venezia vola alle Final Eight. Tortona centra l'ottavo successo di fila La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Basket, Serie A: Virtus Bologna a Venezia per conservare la vetta, Brescia sfida Derthona. Trasferta insidiosa per l’Olimpia; Euroleague, la Virtus non muore mai: rimonta show contro l'Olimpia Milano. Il Derby d'Italia è bianconero; Conclusa la 14ª giornata della Serie A Unipol 2025/26: scopri tutti i risultati!; Basket Serie A, ultima di andata: sette squadre per tre posti in Coppa Italia. Virtus campione d'inverno, il programma completo del 15° turno. Basket, Bologna rimonta Venezia e Brescia supera Tortona. Trieste si prende le Final Eight - In attesa del posticipo tra Napoli e Milano, match fondamentale soprattutto per i campani che con un successo sarebbero qualificati per le Final Eight di ... oasport.it

La Virtus Bologna passa sul finale in casa della Reyer Venezia - Venezia avanti per tutta la partita crolla nell’ultimo quarto sotto i colpi di Morgan e Hackett Quintetto Venezia: Cole, Wheatle, Valentine, Wiltjer, ... basketinside.com

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 75-81): clamoroso sorpasso! (11 gennaio 2026) - Diretta Venezia Virtus Bologna streaming video tv: le due squadre si affrontano in una partita che è finalmente tornata di alta classifica. ilsussidiario.net

Scaligera Basket Verona "Siamo stati bravi nel controllo della partita quando Bologna poteva rientrare. Justin Johnson sta rientrando e sta giocando quella che per lui é la pre-season. Bravi tutti, la palla é girata e ci siamo trovati. Giocare questa mentalità mi h - facebook.com facebook

Eurolega, Panathinaikos-Virtus Bologna alle 20.15 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.