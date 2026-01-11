Basket anno nuovo vita vecchia per il CUS Pisa battuto a Livorno da Invictus in DR1
Il CUS Pisa conclude l’andata del campionato di Divisione Regionale 1 con una sconfitta sul campo dell’Invictus Livorno. Privo dell’infortunato Malfatti, la squadra non riesce a invertire il risultato, mantenendo l’andamento delle partite precedenti. La partita, giocata in DR1, segna l’ultimo incontro della prima parte della stagione, lasciando spazio alle valutazioni per il proseguo.
Pisa, 11 gennaio 2026 – Anno nuovo, vita vecchia, per il Cosmocare CUS Pisa, che, privo dell’infortunato Malfatti, cede sul campo del Giga Energia Invictus Livorno, nell’ultima giornata di andata campionato di Divisione Regionale 1. Gli uomini di Giuntoli, che sembravano aver fatto un passo avanti, nell’ultima gara del 2025, vinta in casa con Castelfranco Frogs, sono ripiombati nelle già viste dinamiche, con un primo quarto dominato, un secondo pareggiato ed un terzo perso nettamente per 24-9, consentendo così ai padroni di casa di portarsi in testa ed ipotecare il risultato finale.. LA CRONACA – Partono forte i gialloblù, che, grazie a 7 punti di Quarta (due canestri ed una tripla) e 5 di Burgalassi (un canestro ed una tripla), con 4 rimbalzi di Apolloni, riescono a chiudere il primo quarto avanti di 6 lunghezze, limitando l’attacco dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket, il rilanciato CUS Pisa cerca conferme a Livorno, sponda Invictus, in DR1
Leggi anche: Basket, non basta al CUS Pisa il nuovo coach Giuntoli per vincere con Pontedera in DR1
Anno nuovo, vita vecchia? Nel momento più importante ci si arriva nel modo peggiore; Attivo il nuovo sito ufficiale dell’Aquila Basket; Basket: Olimpia Milano, 90 anni di un club unico; Lucio Dalla, ovvero come gestire una vita e una carriera in funzione della Virtus.
Basket, anno nuovo vita vecchia per il CUS Pisa, battuto a Livorno da Invictus, in DR1 - Pisa, 11 gennaio 2026 – Anno nuovo, vita vecchia, per il Cosmocare CUS Pisa, che, privo dell’infortunato Malfatti, cede sul campo del Giga Energia Invictus Livorno, nell’ultima giornata di andata camp ... sport.quotidiano.net
Basket in carrozzina: la nuova vita del Santa Lucia, parla il Presidente - Giulio Sanna racconta le difficoltà degli ultimi anni e la rinascita col ritorno in serie A della squadra più vincente del basket in carrozzina italiana ... pianetabasket.com
Avellino, arriva il calendario dei giganti del basket: gratis con Il Mattino - Il nuovo anno si aprirà con una sorpresa per tutti i tifosi della squadra del presidente Lombardi. msn.com
Basket femminile: la Sicily by Car Alcamo Basket inizia l'anno con una sconfitta a Rovigo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
È andato in scena il secondo scempio sportivo in tre giorni: Trapani-Trento, 7 giocatori a referto di Trapani dei quali 5 ragazzini, partita finita dopo 4 minuti con due giocatori che hanno finto un infortunio e gli altri che hanno commesso falli a ripetizione per lasci x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.