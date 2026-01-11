Barella Inter record storico per il centrocampista | è l’assistman del secolo nerazzurro

Nell’attesa di Inter-Napoli, si evidenzia un dato significativo per Nicolò Barella. Secondo quanto riportato da DAZN, il centrocampista nerazzurro ha raggiunto un record storico come assistman del secolo per l’Inter. Un risultato che sottolinea il suo ruolo fondamentale nella squadra, confermando la sua capacità di influenzare il gioco con efficacia e costanza.

Inter News 24 Barella Inter, protagonista assoluto nel prepartita di Inter-Napoli: dallo studio di DAZN emerge un dato storico sugli assist. Pochi istanti prima del calcio d'inizio di Inter-Napoli, dallo studio di DAZN è stato evidenziato un dato statistico di grande rilevanza che riguarda Nicolò Barella, centrocampista e leader tecnico dei nerazzurri. Il classe 1997 è infatti l'assistman del secolo del club, con 54 passaggi vincenti in tutte le competizioni, un numero che lo pone davanti a nomi iconici della storia recente. Alle sue spalle figurano Álvaro Recoba e Dejan Stankovi?, entrambi fermi a quota 47, seguiti da Ivan Periši? con 41 e Marcelo Brozovi? con 42.

